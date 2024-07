Dopo un'oretta circa trascorsa a colloquio con l'Inter, incontro nel quale era presente anche l'agente di Oristanio Beppe Riso, il direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, ha risposto ai colleghi presenti sotto la sede nerazzurra. Di seguito le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato:

Fatta Tessmann-Oristanio?

"Sono due cose separate. Siamo abbastanza avanti ma c’è ancora da vedere la volontà del giocatore".

Chi dei due?

"Tessmann, Tessmann".

Con Oristanio tutto a posto?

"Adesso vediamo. Sono due cose separate e vediamo. Devo prima pensare a Tessmann".

C’è la possibilità che rimanga un altro anno da voi?

"Non credo. Però il ragazzo ha fatto bene e merita grandi palcoscenici. Sono molto per le motivazioni da dare ai ragazzi e per trovare le soluzioni, quindi aspettiamo".



Ci sono altri giocatori dell'Inter che potrebbero interessare al Venezia?

"Sì. Questo sì, perché questa è una grande società ed è un piacere lavorarci. Quindi perché no?!?".



Stankovic ed Esposito?

"Vediamo".

Oristanio, cosa vi piace di lui?

"L’ho sempre detto, è un giocatore che ci piace molto. Ma ripeto: bisogna aspettare un attimo e poi vedremo. È un giocatore funzionale al nostro progetto tecnico, il nostro allenatore potrebbe valorizzarlo sicuramente ma è un giocatore che ha tante richieste".

Correa è un’invenzione giornalistica o è realizzabile?

"Non credo".