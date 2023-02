Per parlare di derby in chiave Inter, la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex nerazzurro Juan Sebastian Veron, oggi vicepresidente dell’Estudiantes.

Dove si vince la sfida?

"Come si diceva una volta: a centrocampo. Il calcio non è mica cambiato. Chi prende il predominio lì in mezzo vince".

Tra Inter e Milan chi è messo meglio, lì in mezzo?

"L’Inter, nessun dubbio. Ha tre uomini con caratteristiche diverse e tutt’e tre funzionali a ciò che chiede Simone Inzaghi. Il Milan ha bisogno del pressing, l’Inter meno. Sa aspettare e colpire. Ha più esperienza e più pazienza".