A vent'anni dal ritiro di Roberto Baggio dal calcio giocato, Beppe Bergomi, suo compagno in Nazionale e all'Inter, ha raccontato il suo rapporto con il Divin Codino: "Ero in stanza con lui, la domenica mi svegliava per pregare - il ricordo dello Zio a Sky Sport -. E' una persona umile, oltre ad avere un talento meraviglioso: è quello che io definisco campione. Ho dei bei ricordi che mi legano a lui: esplose a Italia '90, poi abbiamo giocato insieme in azzurro anche nei due successivi Mondiali. All'Inter, nonostante si allenasse due volte a settimana, ci faceva vedere delle giocate incredibili".

