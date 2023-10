Nel corso di un'intervista rilasciata a Sky Sport, l'allenatore del Venezia Paolo Vanoli ha ripercorso la sua esperienza al fianco di Antonio Conte, col quale è riuscito a vincere lo Scudetto nel 2021 con l'Inter: "Lo ringrazierò sempre, è un grandissimo allenatore; in Premier mi ha fatto vivere esperienze fantastiche, e in più, firmando all'Inter, mi ha fatto vivere una gioia immensa: io sono interista, quindi vi lascio immaginare la gioia di vincere lo Scudetto con la mia squadra del cuore, per me qualcosa di inimmaginabile. Mi ha insegnato anche a gestire i grandi campioni, questo mi è stato utile quando sono approdato allo Spartak Mosca, un club che è paragonabile alla Juventus".

