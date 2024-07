Nuova avventura in Belgio per Zinho Vanheusden, che ha deciso di sposare la causa del KV Mechelen dopo aver terminato la parentesi allo Standard Liegi. Il difensore classe 1999 si trasferisce dall'Inter al club giallorosso icon la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. "Vanheusden ovviamente non ha bisogno di presentazioni -. ha dichiarato subito dopo l'annuncio il direttore sportivo Tim Matthys -. È un difensore con qualità enormi. Zinho mi ha detto cosa voleva fare per il KV Mechelen e questo mi ha dato un'ottima sensazione. Non potevamo assolutamente perdere questa occasione. Dopo alcune battute d'arresto, vuole ritrovare la felicità calcistica ed è estremamente ambizioso".

