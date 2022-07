Anche oggi la trattativa tra l'Inter e il Torino per Gleison Bremer è andata avanti. Poco fa l'agente del giocatore, Paolo Busardò, ha parlato ancora con il direttore sportivo granata Davide Vagnati in un hotel in centro a Milano, per poi uscire insieme e salire in auto. L'obiettivo del procuratore è convincere il club granata, con cui ha ottimi rapporti e varie operazioni in ballo, ad abbassare le richieste per il difensore brasiliano, ferme a 40 milioni. Almeno 10 in più di quello che i nerazzurri vorrebbero spendere. La trattativa va avanti.