In attesa di Genoa-Cagliari, gara che chiuderà questa sera la 34esima giornata. La Lega Serie A ha stabilito il programma di anticipi e posticipi per la 35esima e 36esima giornata di campionato. L'Inter nel prossimo turno, in programma per sabato 4 maggio, sarà ospite in casa del Sassuolo, mentre nel turno successivo sarà ancora una volta in trasferta allo Stirpe di Frosinone. I campioni d'Italia scenderanno in campo contro la squadra di Di Francesco venerdì 10 maggio alle ore 20:45. Di seguito la nota pubblicata dall'Inter:

"Dopo la sfida esterna contro il Sassuolo in programma sabato 4 maggio, i nerazzurri saranno attesi dalle ultime tre partite della Serie A 2023/24. Tre match in cui la squadra di Inzaghi affronterà Frosinone, Lazio e Hellas Verona.

Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 36ª giornata di campionato: l'Inter giocherà contro il Frosinone, venerdì 10 maggio alle ore 20:45.

35ª giornata | sabato 4 maggio, ore 20:45 Sassuolo-INTER

36ª giornata | venerdì 10 maggio, ore 20:45 Frosinone-INTER".

