Dopo l'annuncio di Beppe Marotta in conferenza stampa (LEGGI QUI), arriva anche l'ufficialità dell'Inter: Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2026. "FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2026" si legge nella nota.

In un altro comunicato, il club nerazzurro ripercorre così l'avventura del piacentino sulla panchina interista:

Un lavoro di tre anni che ha portato fino alla conquista della Seconda Stella e che ha legato per sempre il nome di Simone Inzaghi all'Inter. Il tecnico piacentino e l'Inter saranno insieme fino al 2026. Il prolungamento del rapporto arriva dopo tre stagioni straordinarie in cui Inzaghi ha alzato al cielo sei trofei. Arrivato sulla panchina nerazzurra nella stagione 2021/22, Simone Inzaghi ha preso le chiavi della squadra guidandola al primo anno ai trionfi in Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, battendo in entrambe le finali la Juventus ai tempi supplementari. Altro importante traguardo della stagione è stata la qualificazione agli ottavi di Champions League, obiettivo raggiunto dall'Inter dopo dieci anni.

La stagione 2022/23 vede la squadra di Inzaghi compiere un cammino strepitoso in Champions League che si conclude con la finalissima di Istanbul persa per 1-0 contro il Manchester City. Il percorso europeo dei nerazzurri è stato contraddistinto da gare entusiasmanti ed indimenticabili, come la doppia vittoria nelle due semifinali contro il Milan. Per il secondo anno consecutivo il tecnico interista a fine stagione ha portato l'Inter ad alzare al cielo la Coppa Italia, battendo 2-1 in finale la Fiorentina.

Nell'ultima stagione ha guidato l'Inter fino alla conquista dello Scudetto della Stella, diventando l’assoluto riferimento. Ed è proprio la sua luce che ha illuminato la strada che ha percorso l’Inter in questo campionato. Un cammino chiaro, limpido, senza sbavature. Un rullo compressore che fin dalle prime giornate ha esplicitato tutta la propria forza. Quello di Inzaghi è stato un progetto che ha raccolto i frutti più pregiati proprio in questa stagione, entrando per sempre nella leggenda del Club nerazzurro con la conquista del 20° Scudetto.

Una stagione che gli ha anche permesso di vincere il premio di miglior allenatore della Serie A 2023/24 e di salire sul podio del "The Best FIFA Men's Coach", essendo uno dei tre candidati come miglior allenatore della stagione 2022/23. E non solo, il tecnico nerazzurro ha raggiunto traguardi statistici unici, che lo hanno portato ai primi posti degli allenatori di tutti i tempi della storia dell'Inter. Nell'ultimo anno infatti ha centrato il prestigioso traguardo delle 150 panchine in nerazzurro, in cui ha raggiunto oltre 100 vittorie con l'Inter in tutte le competizioni. Un dato davvero storico: sono solo quattro gli allenatori che hanno raggiunto il traguardo delle 100 vittorie sulla panchina dell'Inter dalla nascita della Serie A a girone unico (1929/1930). Prima di Inzaghi hanno conquistato almeno 100 vittorie da allenatore dell'Inter Helenio Herrera (205), Roberto Mancini (176) e Giovanni Trapattoni (124).

