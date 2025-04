Barcellona-Inter, semifinale d'andata di Champions League, in programma il prossimo 30 aprile, sarà trasmessa in chiaro sul NOVE, canale di Warner Bros Discovery. Amazon ha trovato l'accordo con la media company USA guidata da David Zaslav, concedendo una sorta di appalto del canale, con tanto di marchio Prime Video visibile per tutta la durata del match e commento più parte editoriale completamente delegati ad Amazon.

Una scelta obbligatoria per il colosso di Seattle, che ha dovuto mettere all’asta i diritti tv esclusivi per venire incontro a un obbligo di legge, in quanto il match che vedrà protagonista un'italiana a questo punto della competizione è ritenuta un evento 'di particolare rilevanza'.

"Il prepartita di Prime Video sarà disponibile in chiaro anche sul Nove dalle ore 19.30 in diretta dallo Stadio Olimpico Lluis Companys, meglio noto come “Montjuic”, di Barcellona. Nello studio a bordocampo di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Fernando Llorente e Maicon. Anche la telecronaca e il post-partita di Prime Video saranno trasmessi in chiaro sul Nove. La telecronaca di Barcellona-Inter è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani", si legge nella nota ufficiale che ha confermato le indiscrezioni della stampa.

