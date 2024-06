In ballo, tra Marko Arnautovic e Denzel Dumfries, c'è una scommessa fatta prima di Euro 2024: l'attaccante sostiene che stasera la sua Austria batterà l'Olanda, l'ex PSV l'opposto. E, ovviamente, a poche ore dalla sfida dell'Olympiastadion, che chiuderà il girone D del torneo continentale, sono rimasti in contatto, come confermato da Arna nel corso di un'intervista ad AD.nl: "Dumfries pensa di essere il migliore e che l'Olanda vinca - la sua battuta -. Spesso ci chiamiamo e ci prendiamo in giro, è successo anche per questa partita”.