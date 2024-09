Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, si dichiara favorevole alla proposta messa sul tavolo oggi da Inter e Milan durante l'incontro tenutosi a Palazzo Marino con il sindaco Beppe Sala, ovvero tornare a pensare a un nuovo stadio nell’area di San Siro dopo il no al progetto di ristrutturazione del Meazza: "E' una soluzione molto bella e molto utile per il gioco del calcio e per la città perché consentirebbe anche una ristrutturazione di un intero quartiere", le sue parole riporta da Rainews.it.

