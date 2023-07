Uomo copertina del mercato interista, Marcus Thuram nei giorni scorsi ha presenziato, assieme ai compagni di squadra Stefan de Vrij e Lautaro Martinez, a un evento che si è tenuto al 'KAMO Store' di Osaka. Lì, il francese ha avuto modo di raccontare come è stato l'impatto con il gruppo: "La squadra mi ha dato il benvenuto, mi sento bene in questa squadra di grandi giocatori. Non vedo l'ora di giocare con loro", le parole dell'ex Gladbach. Che ieri ha fatto il suo esordio con la nuova maglia subentrando a Joaquin Correa nel secondo tempo della gara amichevole pareggiata contro l'Al-Nassr.

