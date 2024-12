Andata in scena a Doha la premiazione per i The Best Fifa Awards 2024, la giuria del massimo organismo calcistico mondiale snobba ancora una volta la Serie A e l'Inter. Nessuno dei vari candidati 'italiani' ai vari riconoscimenti in lizza è stato difatti premiato. Il premio Puskas, al quale era candidato anche Federico Dimarco con la spettacolare rete segnata al Frosinone, va a Alejandro Garnacho dello United, autore di una memorabile rete messa a segno in Everton-Manchester United. Ma non solo: nessun giocatore della Serie A, tra i vari Maignan (candidato come miglior portiere e per la top XI), Sommer, Bastoni, Bremer, Hummels, Calhanoglu, Pulisic, Dovbyk, Lookman, Lautaro (candidati tutti per la top XI) e Dimarco (candidato per il Puskas e per la top XI) ha ricevuto premi né individuali tantomeno collettivi.

Il premio di miglior allenatore va all'italiano (in forza però in Spagna, alla guida del Real Madrid campione d'Europa) Carlo Ancelotti. Real che torna a sorridere dopo le polemiche del Pallone d'Oro e può finalmente festeggiare Vinicius, eletto miglior giocatore dell'anno. Di seguito tutti i premi consegnati:

Miglior giocatore - Vinicius (Real Madrid)

Miglior 11 maschile - Martinez; Carvajal, Rudiger, Ruben Dias, Saliba; Bellingham, Rodri, Kroos; Yamal, Haaland, Vinicius

Miglior allenatore - Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Miglior portiere - Emiliano Martinez (Aston Villa)

Fifa Puskas Award - Alejandro Garnacho (in Everton-Manchester United)

Miglior 11 femminile - Alyssa Naeher; Irene Paredes, Ona Batlle, Lucy Bronze, Naomi Girma; Aitana Bonmati, Lindsey Horan, Gabi Portilho, Patri Guijarro; Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo

Miglior portiere femminile - Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Miglior allenatore femminile - Emma Hayes (Chelsea/USA)

Fifa Marta Award - Marta (in Brasile-Giamaica)

Migliore calciatrice femminile - Aitana Bonmati (Barcellona)

Fifa Fair Play Award - Thiago Maia (Internacional)

