Medhi Taremi non è riuscito per il momento a svoltare la sua prima stagione in nerazzurro. La prestazione contro il Milan è l'emblema di un matrimonio che non è mai decollato.

Nonostante questo però l'ex Porto sembra non intenzionato a gettare la spugna. Secondo Hatam Shiralizadeh, giornalista dell'agenzia di stampa Tasnim News, molto vicino alle vicende del calcio iraniano, nulla è cambiato nella testa di Taremi: l'attaccante vuole restare all'Inter e giocare a Milano anche la prossima stagione.

Resta da capire però le intenzioni della dirigenza nerazzurra. Il contratto di Taremi, va ricordato, scade a giugno 2027.