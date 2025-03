Qualcuno l'ha già definito il 'nuovo Brozovic', altri come Walter Sabatini si sono sbilanciati ulteriormente sostenendo che è addirittura meglio dell'Epico. In attesa di scoprire la traiettoria della sua carriera, che dalla prossima estate prevede una tappa importante all'Inter, il centrocampista della Dinamo Zagabria nel match di Nations League tra la Francia e la Croazia ha infranto un record detenuto proprio da Brozo con la Nazionale correndo ben 17,943 chilometri in 120' (l'ex nerazzurro ne fece 16,7 ai Mondiali contro il Giappone). Il tutto poche settimane dopo essersi ripreso da un infortunio serio, tanto che al termine del match di Parigi il diretto interessato ha dichiarato che è 'stato uno choc per il suo corpo, ma non per i suoi polmoni'. Che, a questo punto, sono da vero e proprio maratoneta prestato al calcio.

