Molto interessante l'analisi di Andrea Stramaccioni nel descrivere la forza dell'Inter. Ospite negli studi di DAZN, l'ex tecnico nerazzurro definisce quella della squadra di Simone Inzaghi "una forza profonda, che non affonda solo negli undici ma in una rosa costruita anche con pochi mezzi rispetto alle big europee. E profonda perché questo sistema di gioco iniziato con Antonio Conte e ripreso, non senza difficoltà, da Simone Inzaghi, oggi è una macchina di garanzia di rendimento ed alternanza di giocatori. Sono tutti specialisti del 3-5-2, con una mediana con due giocatori come Hakan Calhanoglu che per me è il più forte della Serie A, ed Henrikh Mkhitaryan, andato via con qualche punto interrogativo dalla Roma. L'Inter ha vinto tante scommesse che oggi si riscuotono dai risultati. Questo è un grande lavoro che vede coinvolti allenatore, giocatori e dirigenza molto forte".

