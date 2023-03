Alta tensione tra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il PD sul progetto di nuovo stadio del Milan nell’area dell’ippodromo della Maura, con i democratici che hanno ribadito la loro contrarietà all'idea dei rossoneri per bocca del capogruppo Filippo Barberis: "Il Pd non è il partito del no, noi siamo la forza politica che negli ultimi quattro anni ha lavorato per arrivare a un sì sul nuovo stadio nell’area di San Siro nel rispetto dell’interesse pubblico. Lo prova il voto in Consiglio comunale a dicembre. La maggioranza, in maniera trasversale, ha forti preoccupazioni sull’idea del nuovo stadio alla Maura; ma non per il progetto rossonero, che ancora non c’è, ma proprio per l’area, che è nel Parco Sud. E abbiamo un’altra preoccupazione che si aggiunge a questa.