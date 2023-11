Il calcio cileno è in difficoltà e Alexis Sanchez mette il dito nella piaga. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Roja a pochi giorni prima della partita contro l'Ecuador, l'attaccante dell'Inter punta il dito sui vertici del calcio del suo paese: "Bisogna capire, studiare e vivere il calcio. Non sappiamo cosa sia il calcio. Arrivo e ci sono giocatori che non giocano da settimane, perché il campionato nazionale si ferma. Non lo cambierò. Come paese, l’organizzazione non è stata molto buona. Dobbiamo capire e sapere come farlo".

"Il campionato cileno non può essere fermato così a lungo. I giocatori dicono che è un disastro - prosegue il Nino Maravilla, raccontando poi curiosi aneddoti -. Abbiamo problemi anche con gli stadi, a noi piace giocare al Nacional. Usandolo siamo andati a due Mondiali. Al Juan Pinto Durán mi piacerebbe avere una vera tribuna, oppure una doccia. Ci sono tre docce che non funzionano e devi aspettare che l'altra persona faccia la doccia. Una squadra non può lavorare così".

La situazione più grave descritta da Sanchez è però quella dello stadio del Colo Colo: "Al Monumental ero seduto, facevo stretching e dallo scarico sono usciti i nostri stessi escrementi della doccia. È la Nazionale o una squadra di terza categoria? La crisi è non avere soldi, non avere niente. Penso che invece ci siano. però sì, c'è una crisi di comprensione, c'è una mancata conoscenza della struttura della Nazionale".

Nella chiacchierata con la stampa non è mancato anche un riferimento ad Eduardo Berizzo, ct freso di dimissioni: "Era da tempo che in Nazionale non vedevo un lavoro del genere. Con Rueda, ad esempio, non la pensavo così. È un'analisi aperta. Personalmente vedo una squadra che gioca alla pari. Con la Colombia siamo stati superiori e poi la Colombia ha battuto il Brasile. Siamo a quattro punti dai primi. Vedo bene la squadra", conclude.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!