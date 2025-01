È Qazim Laçi il giocatore scelto dallo Sparta Praga per affiancare Lars Friis in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Inter. All'Epet Arena di Praga c'è anche FcInterNews.it, che vi riporta le sue parole.

Hai parlato con il tuo connazionale Asllani prima di questo match?

"No, sinceramente no. È un mio amico, ma saremo avversari per 90 minuti".

Domani con l'Inter è impossibile? È la tua squadre preferita in Italia?

"No, non è impossibile. Comunque preferisco il Milan, questa sfida mi motiva".

Il mister ha parlato di freschezza. Ha ragione?

"Sì, dobbiamo essere più freschi mentalmente e fisicamente. Nelle amichevoli abbiamo provato molte cose, per me son state buone, ma ora iniziano gare davvero competitive. Con l'Inter sarà difficile, è una delle migliori squadre e abbiamo studiato i dettagli per cercare di fare bene".

L'Inter ha un centrocampo molto forte.

"Vero, per me è uno dei migliori squadre in Europa da un paio di anni. Hanno rischiato di vincere la Champions. Ha una delle mediane più forti, domani servirà qualcosa in più per poter competere".

