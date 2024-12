Massimo Dellacasa, storico fisioterapista dell'Inter, ha chiuso la sua carriera professional dopo 42 anni e 10 mesi, tutti trascorsi al servizio del club milanese. Nella giornata di mercoledì 18 dicembre, presso l'HQ di Viale della Liberazione, a Milano, il Presidente e CEO Sport Giuseppe Marotta lo ha omaggiato con una maglia speciale per ringraziarlo per l'attività svolta per il Club. Ad accompagnare Massimo il fratello Marco Dellacasa, attuale coordinatore dei fisioterapisti nerazzurri, e il padre Giancarlo, per tanti anni fisioterapista dell'Inter.

Quella dei Dellacasa è la storia di una famiglia legata all'Inter da tre generazioni: il capostipite Bartolomeo, detto "El Tumela", nacque nel 1908 e iniziò a lavorare per il Club nerazzurro nel 1945, quando il calcio cercava di ripartire dopo gli anni della guerra. Originario di Sanremo arrivò all'Inter dopo aver incontrato un dirigente nerazzurro a Stresa: l'inizio di un legame che si protrae fino ad oggi.

Dopo di lui infatti arrivò il figlio Giancarlo, che iniziò il suo percorso al fianco del padre nella Grande Inter di Helenio Herrera. Il suo lavoro contribuì all'epopea della squadra che conquistò tutto.

La tradizione dei Dellacasa è proseguita con Massimo e Marco, i due figli di Giancarlo e nipoti del "Tumela": da quasi 80 anni tutti i più grandi campioni della storia dell'Inter sono passati tra le loro mani, da Meazza a Boninsegna, da Matthäus a Ronaldo, da Adriano a Lautaro Martinez. Una storia bellissima e ricca di momenti indimenticabili, che hanno permesso di costruire rapporti indissolubili che hanno reso l'Inter unica e vincente.