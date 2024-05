La festa scudetto dell'Inter prosegue anche in Cina. Da Shanghai arriva un incredibile omaggio ai nerazzurri Campioni d'Italia: uno dei grattacieli della città, la Citi Group Tower, si è colorata di nerazzurro, ma non solo. Il claim I M 2stars e le immagini dei protagonisti interisti hanno illuminato la città per la gioia del club nerazzurro che ringrazia sui social: "Le spettacolari immagini dei festeggiamenti a Shanghai. Grazie Brothers and Sisters of the World".

Le spettacolari immagini dei festeggiamenti a Shanghai 🇨🇳

Grazie Brothers and Sisters of the World #ForzaInter #IM2Stars pic.twitter.com/W2KI4swQ3L — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 13, 2024

