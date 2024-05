Ufficializzati i premi individuali per la stagione 2023-2024, arriva alla fine anche il Team of the Season, la formazione ideale del campionato italiano che sarà disponibile anche sul videogame EAFC 24. Il Team of the Season di EA SPORTS FC 24 è stato selezionato utilizzando valutazioni dettagliate fornite da Opta di Stats Perform sulle prestazioni di ogni atleta durante la stagione. Come ovvio, ampia rappresentanza per l'Inter, a partire da Yann Sommer escluso dalla short list per il miglior portiere.

Questo l’EA SPORTS™ FC 24 – Serie A Team of the Season.

Serie A TOTS:

Yann Sommer

Alessandro Bastoni

Gleison Bremer

Riccardo Calafiori

Federico Dimarco

Theo Hernández

Hakan Çalhanoğlu

Lewis Ferguson

Lorenzo Pellegrini

Christian Pulisic

Paulo Dybala

Olivier Giroud

Rafael da Conceição Leão

Lautaro Martínez

Dušan Vlahović

TOTS Moments:

Nicolò Barella

Ismael Bennacer

Domenico Berardi

Giovanni Di Lorenzo

Khvicha Kvaratskhelia

Victor Osimhen

Adrien Rabiot

Chris Smalling

Dominanti in questa stagione di #SerieATIM !

Ecco a voi il Team of Season di #FC24, disponibile ora su Ultimate Team. @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/Mf5LjXBzb2 — Lega Serie A (@SerieA) May 24, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!