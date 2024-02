Sergio Scariolo, ct della nazionale spagnola di basket, è uno dei tanti tifosi dell'Inter sparsi per il mondo estasiati per il gioco proposto dalla squadra di Simone Inzaghi, ieri protagonista dell'ennesima grande prestazione stagionale contro l'Atletico Madrid in Champions League: "Inzaghi e i ragazzi stanno facendo un bel lavoro, vedere l'Inter giocare è proprio un piacere - ha raccontato l'ex tecnico della Virtus Bologna a Radio Tv Serie A -. Ieri, durante la partita, mi ha scritto un mio amico che fa il dirigente del Real Madrid per dirmi 'state giocando in maniera impressionante'. A Madrid sarà difficile, io sarò al Metropolitano a tifare Inter".

