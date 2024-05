Archiviato il discorso salvezza grazie anche a un suo gol nella cruciale sfida col Venezia, Francesco Pio Esposito si prepara a lasciare lo Spezia. Secondo quanto riferito da Cittadellaspezia.com, infatti, saranno attivate le clausole di riscatto da parte del club ligure e di controriscatto da parte dell'Inter previste nell'accordo della scorsa estate per il prestito.

Il club nerazzurro si riprende pertanto il giovane attaccante riconoscendo allo Spezia un milione di euro in più rispetto a quanto verseranno le Aquile ai nerazzurri. Una cifra paragonabile ad un premio di valorizzazione per i bianconeri, coi quali Esposito ha collezionato tre reti in 38 presenze stagionali.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!