Giornata di presentazione ufficiale per Alexis Sanchez all'Udinese. L'attaccante cileno ha infatti deciso di tornare nella città che lo ha lanciato in Europa dopo la seconda esperienza, vincente, in nerazzurro. E proprio in merito all'Inter, ha spiegato come non sarebbe rimasto per un'altra stagione: "Ero felice, se mi avessero chiesto di continuare un altro anno però sarei andato via lo stesso. Sono stati tutti spettacolari con me e ci tengo a ringraziare Milano".

Sulla stagione che attende i friulani: "Sono stato all'Inter che era tanto che non vinceva, abbiamo vinto lo Scudetto, la seconda stella, ora sono all'Udinese, nella vita mi piace lottare e perché non sognare? Ho visto i compagni allenarsi e hanno voglia, così come il presidente, che vuole tornare in alto".