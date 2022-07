Arturo Vidal ha risolto il contratto con l'Inter ed è volato in Brasile, dove ha già iniziato la sua nuova avventura con il Flamengo. Lo stesso destino (anche se non per la destinazione, ma per la modalità di divorzio con il club nerazzurro) sembra attendere Alexis Sanchez, che in attesa di conoscere il suo futuro manda un messaggio al suo amico, connazionale e storico compagno di squadra: "Te lo meriti brutto e sono felice di vederti felice, nero mio - ha scritto il Niño Maravilla in una storia su Instagram -. Nessuno sa quanto ti è costato soffrire e rialzarti ancora e ancora. Noi cileni siamo così". Riferimento al periodo all'Inter? Ognuno è libero di dare la propria interpretazione.