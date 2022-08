L'affitto che Inter e Milan devono riconoscere al Comune di Milano per l'impiego di San Siro è ancora un terreno di scontro tra le due fazioni: la questione dello sconto che Palazzo Marino avrebbe dovuto applicare ai due club per le due stagioni principalmente caratterizzate dal Covid, ovverosia 2019/20 e 2020/21, ritenuto troppo basso, ha portato i club alla decisione di presentare un ricorso al Tar contro la stessa amministrazione comunale, come riportato da La Repubblica. Per le stagioni 2019-20 e 2020-21 secondo il contratto di concessione, Inter e Milan avrebbero dovuto versare al Comune 9,4 milioni di euro: tuttavia, un articolo dello stesso contratto sottolinea come nel caso in cui lo stadio non possa essere pienamente utilizzato per cause di forza maggiore, debba essere applicata una riduzione del canone in proporzione al danno subito. Il Comune, obbligato allo “sconto”, hanno così indicato 7,2 milioni per l’affitto el 2019/20 e 7,5 milioni per il 2020-21. Cifre ancora troppo alte per i club, che hanno chiesto di rifare i conti.