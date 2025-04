Giornata da cerchio in rosso sul calendario quella di oggi per Inter e Milan, ma anche per la città di Milano. È prevista per questo pomeriggio infatti una seduta congiunta della Commissione comunale sul progetto dei due club meneghini per l'acquisto dell'area intorno a San Siro e la costruzione del nuovo stadio. In programma per oggi pomeriggio dalle 14.15 in poi nell'Aula Consiliare del Comune, saranno presenti ben sei Commissioni che si riuniranno per l'occasione: Affari Istituzionali e Città Metropolitana, Bilancio e Patrimonio Immobiliare, Rigenerazione Urbana, Mobilità Ambiente Verde e Animali, Sport Turismo Politiche Giovanili e Politiche per il Benessere e Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026.

All'ordine del giorno della riunione, come fa sapere il Comune di Milano attraverso i canali ufficiali, ci sarà la "presentazione della delibera contente le linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l’acquisto del Compendio immobiliare 'Ambito GFU San Siro' comprensivo dello Stadio 'Giuseppe Meazza' congiuntamente presentata, ai sensi dell’art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A.".

Saranno inoltre presenti presenti anche gli assessori Emmanel Conte (Bilancio), Giancarlo Tancredi (Rigenerazione Urbana) e Marina Riva (Sport). Inoltre, sono stati invitati la Presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, quella del Municipio 7, Silvia Fossati, l’assessora all’Urbanistica del Municipio 7, Roberta Lamberto, e l’Assessore allo Sport del Municipio 7, Manuel Sciurba come si legge su Calcio e Finanza.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!