"Oggi hanno giocato molte persone che non avevano giocato fin qui, quindi siamo più che soddisfatti del risultato e di come è andata la prima fase del Torneo", ha detto Walter Samuel, vice di Scaloni, in conferenza stampa dopo la vittoria dell'Argentina contro il Perù nell'ultimo match della fase a gironi della Copa America 2024.

"L'avversario si è difeso bene ed è stato difficile trovare spazi" ha continuato analizzando la gara contro i peruviani. "Abbiamo piena fiducia nei 26 giocatori. Lautaro Martinez sta facendo molto bene e siamo molto contenti per lui. Dibu Martínez quando è dovuto intervenire lo ha fatto bene".

Sulla fase a eliminazione diretta:

"I possibili prossimi rivali sono molto diversi. La squadra ha saputo adattarsi a tutto fin dalla prima partita."

Su Scaloni:

"È stato coinvolto nella preparazione e in tutto il resto. Abbiamo portato a termine ciò che era previsto per questa partita".

Sul prosieguo della Copa America:

Dobbiamo restare calmi. Dobbiamo essere all'altezza di ciò che verrà, ma abbiamo giocatori nei quali abbiamo piena fiducia".