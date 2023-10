Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna sulla questione San Siro nel suo intervento in un convegno questa mattina, come riportato da Calcio & Finanza. "Il vincolo sul Meazza non è definitivo, è chiaro, ma quello può condizionare molto - afferma il primo cittadino -. Se una delle due squadre volesse lavorare sullo stadio, siccome è di nostra proprietà, possiamo immaginare di farci carico di una parte dei lavori. Il secondo punto potrebbe essere quello di cedere lo stadio. Le formule sono molte ma bisogna vedere qual è la volontà di rimanere lì di una delle due squadre, vediamo cosa succede".