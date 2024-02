Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare del tema stadio di San Siro a margine della cerimonia di svelamento delle installazioni scenografiche raffiguranti i Cerchi Olimpici e gli Agitos Paralimpicidi Milano Cortina 2026. “Vedremo Milan e Inter la settimana prossima, intanto li sto sentendo al telefono. Ovviamente la cosa, come abbiamo detto in commissione per loro, fondamentale è il poter fare i lavori senza allontanarsi da San Siro", ha spiegato il sindaco di Milano aggiungendo: “Il discorso San Siro non è mai stato chiuso, anche quando nessuno ci sperava e io continuavo a sperarci. Ecco, però a questo punto diventa una questione tecnica".

Sala esprime poi fiducia sulle intenzioni dei due club: "Io non credo che le squadre abbiano negatività rispetto all'idea di rimanere. Però appunto, fossi il presidente di una delle due squadre a fronte del rischio di dover lasciare tre anni lo stadio direi di no”. Riguardo alle affermazioni di Barbara Berlusconi che giudica inverosimile la possibilità di ristrutturare il Meazza, Sala ha sbottato: “Ma che ne sa lei?".

