" Inter e Milan le sento abbastanza spesso e credo che abbiano espresso soddisfazione su come sia andato il dibattito pubblico e sulla posizione della giunta". Parole e musica di Giuseppe Sala , sindaco di Milano, che nell'ultimo intervento sull'argomento stadio riferisce come sia necessario aspettare la nomina ufficiale della sovrintendente milanese a Archeologia, Beni artistici e paesaggi prima di fare qualsiasi mossa sulla questione nuovo San Siro e il vincolo storico.

"Aspetterò la nomina ufficiale della nuova sovrintendente - le parole raccolte da Calcioefinanza.it -. Se sarà, come si sente dire, Emanuela Carpani, mi rivolgerò a lei quando sarà ufficialmente in carica e parlerò con del vincolo quando sarà nominata. Oggi, non mi risulta che lo sia".

