"Mezz’ora di Lazio e poi è stato un meraviglioso monologo dell’Inter, che ha messo in mostra tutte le sue qualità. Tecnicamente, tatticamente e fisicamente, dopo l’1-0, non c’è più stata partita". Così Arrigo Sacchi si inchina allo strapotere della squadra di Inzaghi, capace di andare a comandare in casa di quella che unanimemente era definita la squadra più in forma della Serie A.

"Il gruppo di Simone Inzaghi è un’autentica corazzata: tutti sanno che cosa devono fare, come si devono muovere, tutti corrono, si aiutano, lottano, hanno l’umiltà di sacrificarsi e poi si scatenano in ripartenze che risultano velenosissime per gli avversari - spiega Sacchi sulla Gazzetta -. Considero l’Inter la squadra più attrezzata per competere sia in Italia sia in Europa. Lo dico da tempo, ha una difesa estremamente solida, un centrocampo che unisce determinazione, fantasia e geometria, un attacco con due elementi di primo livello come Lautaro e Thuram ai quali, spesso e volentieri, si aggiungono gli esterni che arrivano da dietro e vanno alla conclusione".

"Con questa vittoria, che definire sontuosa non è esagerato, l’Inter si conferma come una delle tre più accreditate pretendenti allo scudetto. È vero che c’è ancora tanta strada da percorrere e dunque molti ostacoli da superare, ma per quello che ho visto finora mi sembra che Atalanta, Napoli e Inter (citate rigorosamente in ordine di classifica) abbiano qualcosa in più delle altre. L’Inter, in particolare, può mettere sul piatto della bilancia una qualità che, alla lunga, pesa e non poco: l’esperienza. I ragazzi di Inzaghi sono abituati alle grandi sfide, sia in Italia sia all’estero, sanno gestire le pressioni e dimostrano di avere ancora fame di successi. E poi, da una squadra che è capace di farne addirittura sei all’Olimpico contro la Lazio, ci si possono attendere soltanto meraviglie", evidenzia l'ex c.t. azzurro.