Arrigo Sacchi, ex ct della Nazionale italiana, presentando a Milano Marittima il suo libro 'Il Realista Visionario' parla ai microfoni di Sport Mediaset parlando dell'imminente inizio del campionato, che a suo dire nell'Inter la logica favorita. E sempre a proposito dei nerazzurri Sacchi ha un suggerimento: "Simone Inzaghi è bravo, sta crescendo e gli auguro di crescere ancora di più. L'Inter ha vinto meritatamente, adesso Inzaghi deve avere la certezza di avere a disposizione delle persone che non credano di avere finito. Se sarà così, allora partono assolutamente come i favoriti".

Sacchi non si sbilancia su Paulo Fonseca allenatore del Milan: "L'ho visto tanto tempo fa, non posso dire nulla. Mi auguro che sia un ottimo allenatore, che scelga giocatori con motivazione, spirito di squadra e che dia un gioco alla squadra". Più certezze su Thiago Motta, tecnico della Juve: "Bravissimo, uno stratega. I dirigenti però devono sapere come non disturbarlo e capire che è meglio essere strateghi che tattici. I tattici fanno spendere miliardi perché tengono 2-3 giocatori in più in difesa e aspettano l'errore dell'avversario, quindi devono avere centravanti fenomeni".

