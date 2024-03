"Questa sera per l’Inter sarà un autentico esame di maturità. Dopo l’1-0 dell’andata a San Siro, dovrà fare una prestazione di notevole spessore per superare l’Atletico Madrid e qualificarsi ai quarti di finale. Bisogna presentarsi a Madrid con una mentalità vincente, da assoluti padroni". Lo scrive Arrigo Sacchi sulla Gazzetta dello Sport.

L'ex c.t. azzurro pare aver finalmente superato i preconcetti sui nerazzurri: "Ho fiducia perché i nerazzurri stanno bene fisicamente, giocano un ottimo calcio e hanno l’esperienza necessaria per affrontare simili sfide. Però vorrei metterli in guardia, perché conosco l’ambiente dell’Atletico Madrid avendoci lavorato diversi anni fa. Loro sono caldi, passionali, il pubblico spinge la squadra e la sostiene, e questo potrebbe rivelarsi un problema per l’Inter. C’è una sola possibilità per disinnescare questo pericolo: togliere l’iniziativa agli spagnoli, lasciarli senza pallone, diventare i dominatori del campo. Se un avversario li mette sotto sul piano del palleggio, per loro è un’umiliazione".

"Fondamentale che l’Inter non si comporti come spesso si sono comportate le squadre italiane in Europa, e cioè aspettando gli avversari e subendone l’iniziativa. Ci vuole un atteggiamento europeo, una mentalità vincente appunto, la voglia di prendersi il palcoscenico e di dominare la scena. Questo mi aspetto dai nerazzurri e sono sicuro che i ragazzi di Inzaghi abbiano i mezzi per l’impresa", assicura Sacchi.