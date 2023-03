Nel corso del suo intervento via Twitch con la Gazzetta dello Sport, Walter Sabatini ha elogiato Luciano Spalletti, artefice della cavalcata del Napoli verso lo Scudetto: "Spalletti è il migliore in assoluto, non ci sono discussioni da fare. Non guardo solo la sua conduzione, guardate come gioca il Napoli: un calcio armonico, bello, ampio, profondo. È davvero difficile trovare una squadra che esprima una qualità fatta di geometrie e sincronie, la mano dell'allenatore si vede in un modo sfacciato e riscontrabile in qualsiasi momento” ha continuato.