Lunga intervista del Corriere dello Sport a Walter Sabatini, che ha parlato anche del ritorno della Serie A dopo il Mondiale e della lotta scudetto.

Sabatini, come ripartirà il campionato dopo la lunga sosta per i Mondiali?

"È un’incognita per tutti, questo stop è stato scomodo".

Napoli favorito per lo scudetto?

"Per il Napoli ho una simpatia particolare per l’amicizia profonda che mi lega a Spalletti".

Si ripartirà con Inter-Napoli.

"Spalletti tutta la vita. Il Napoli gioca un calcio erotico, sensuale, appunto vicino all’erotismo. Gioca per il piacere di farlo".