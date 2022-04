La partita tra Real Madrid e Chelsea è stata l'opportunità per Sky Sport di organizzare un'intervista a Ronaldo, realizzata da Alessandro Del Piero. Tantissimi i temi trattati nel corso dell'incontro. "Io sono stato sempre molto umile, trasparente. Abbiamo vissuto un'epoca in Italia incredibile. Sono stato trattato come uno di casa, anche gli avversari, amici, compagni. L'Italia mi mancherà sempre", inizia il racconto del brasiliano.

Le squadre in cui è stato.

"Sono molto legato a Inter e Real. A Barcellona ho avuto un anno eccezionale ed è finita male. Non siamo riusciti a rinnovare e sono uscito con un sapore amaro. Prima di andare al Milan ho chiamato Moratti, volevo tornare all'Inter. Non è successo. Ho provato al Milan ma ero già in discesa. Però è stata un'esperienza incredibile, il Milan era molto avanzato per tecnologia, allenamenti, infrastrutture. Lavoravano molto meglio delle altre. Erano 4-5 anni avanti agli altri. Mi ha fatto capire tante altre cose. Anche con gli investimenti che Moratti faceva non vincevamo e allora si capisce perché. C'è un'infrastruttura che porta i calciatori al massimo livello. In quel periodo avevamo una Juve fortissima ed è stata una generazione di cui tutti parlano".

Il gol nel derby con la maglia del Milan.

"Non so cosa o chi volevo provocare con quell'esultanza. Se i tifosi, Moratti... Sei giovane, fai certe cose. Ma la mia relazione con l'Inter è stata e sarà sempre bellissima, non avevo motivo di provocare".

Gli attaccanti di oggi.

"Sicuramente verranno battuti nuovi record, anche quelli di oggi di Messi e Ronaldo. I record sono fatti per questo. Ma è difficile paragonare una generazione con l'altra. Non è giusto farlo. Non ci sono i criteri giusti per farlo. Però se mi dici quale ti è rimasta nel cuore o scegli, io dico la nostra senza alcun dubbio. Eravamo in tanti e forti. Oggi non è che non lo sono, Ronaldo e Messi sono fortissimi, lo stesso Neymar. Mancano gli altri, che non sono a quel livello. Manca un po' di equilibrio tra le squadre. Non solo in Italia, anche in Inghilterra o in Spagna".