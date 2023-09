"Sono veramente fortunato perché la prima estate, quando Dzeko è andato all'Inter, non potevo quasi uscire di casa perché mi volevano ammazzare. Poi ho portato Abraham e le cose si sono tranquillizzate". Lo ha detto Tiago Pinto, parlando in conferenza stampa del suo operato sul mercato da quando ha preso l'incarico di generale manager della Roma.

"La seconda estate sono arrivato a Dybala, stavolta ho preso Lukaku, grazie al club - ha aggiunto il dirigente portoghese -. Sono trattative diverse, persone differenti, bisogna far sentire importanti i calciatori, con il club, lo staff, gli allenatori. Non è un tema di soldi, di contratto, ma fargli capire che possono essere importanti. Sono un po' scaramantico, in ogni sessione mi piace portare uno così, vediamo nelle prossime".