Decretata la data per i recuperi dei match validi per le gare della 33ª giornata in programma per oggi e rinviati in segno di lutto per la dipartita di Papa Francesco, l'ufficialità arrivata nel primo pomeriggio non è stata colta parecchio di buon grado dalle società di calcio che hanno dovuto adeguare velocemente i loro piani alla decisione presa dalla Lega Serie A. La Fiorentina è stata costretta a modificare i suoi piani all'ultimo momento e anche la Lazio, che dovrebbe inevitabilmente cambiare la programmazione settimanale, prende posizione da quanto deciso in Via Rosellini a Milano. Con una lettera inviata alla Lega, e per conoscenza al Coni e alla Figc, il club capitolino ha chiesto un confronto "per trovare una soluzione alternativa e condivisa" come riporta l'ANSA.

Il disappunto dei biancocelesti nasce, non solo dalla modalità di una decisione unilaterale - come fa sapere l'Agenzia - ma anche la volontà di portare la squadra in Vaticano per rendere omaggio alla salma del Pontefice. Nella lettera inviata sono state difatti sottolineate le ragioni che non trovano d'accordo la Lazio in merito ad una decisione "comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società" e che "non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club". La Lazio "squadra storica della Capitale, ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime" di partecipare all'omaggio "a sua Sua Santità, previsto nello stesso giorno". La Lazio parla di "inopportuna sovrapposizione" che impedisce la partecipazione "a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale".