Alla presenza di Matteo Trefoloni, in 'Open VAR' si ascolta l'audio del dialogo tra arbitro e sala VAR in occasione del contestato gol di Nicolas Viola che è valso il 2-2 in Inter-Cagliari. Marco Di Bello e Paolo Valeri ritengono la carambola su Gianluca Lapadula fortuita e il movimento dell'attaccante naturale e Trefoloni sostiene la loro visione: "Sì, noi pensiamo che sia un gol regolare. L'elemento dal quale partire è che il pallone arriva da dietro, quindi è in qualche modo inatteso. Il calciatore si muove per attaccare uno spazio non si aspetta che il pallone gli arrivi sul braccio, il suo è il movimento di un giocatore che si sta anche divincolando dalla marcatura di un difensore ed è un movimento di rotazione; non riusciamo a vederlo largo come nel caso del rigore assegnato all'Inter. Per noi quindi l'azione non è punibile. Se fosse stato Lapadula a segnare immediatamente dopo il tocco col braccio la rete andava annullata, ma questa volta è un compagno che segna su un passaggio. Da qualche anno il regolamento è stato modificato, se dopo il tocco accidentale arriva il pallone al compagno il gol è regolare. Non ci saremmo mai aspettati un intervento dell'arbitro o del VAR, ad esempio, per dare un rigore in caso di intervento del genere di un difendente. Se è corretta per un difendente, lo diventa anche per un attaccante".

Gli ospiti in studio, però, hanno contestato l'azione ritenendo il gol irregolare: "Non sempre si riesce a dare coerenza nelle scelte, ma cerchiamo di dare una linea più uniforme possibile per permettere agli arbitri di prendere le stesse decisioni per gli stessi episodi. Se in questo caso vedessimo un principio di volontarietà nel colpire la palla con la mano, allora la rete sarebbe da annullare. Bisogna far passare il messaggio che il giocatore ha il diritto di giocare il pallone con le braccia in posizione naturale, non dietro la schiena; se il braccio fosse leggermente più ampio in un movimento congruo per fare il calciatore, la congruità del movimento porta a giustificare l'azione".