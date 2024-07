Il sito Gianlucadimarzio.com traccia un breve profilo di Robert Renan, il difensore di proprietà dello Zenit San Pietroburgo salito in cima alle preferenze dell'Inter per il rinforzo in difesa. Un ragazzo dal passato difficile, segnato dalla tragica morte di un amico ucciso per uno scambio di persona quando lui era un ragazzino, salvato dal calcio: le giovanili del Corinthians poi il trasferimento in Russia e il passaggio in prestito all'Internacional de Porto Alegre.

La sua prima sostenitrice è la madre, che vede nel figlio un campione al punto tale da definirlo "più forte di Thiago Silva" e destinato a vincere il Pallone d'Oro. L'Inter si lascerà trascinare?

