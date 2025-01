Davide Frattesi può essere un innesto giusto per la Roma in questo mercato di gennaio? Di fronte a questa domanda inevitabile, Claudio Ranieri, tecnico dei giallorossi, ha risposto così in conferenza stampa: "Se ne ho parlato con Ghisolfi di sicuro non lo dico a lei - le sue parole -. Abbiamo ampia visione su tutto, ma non è prioritario il tutto. Noi dobbiamo trovare giocatori per la Roma, tutto qua. Inutile gettare polvere negli occhi dei tifosi, non mi piace. Chi viene deve essere all'altezza. Se si sbaglia, sbagliamo io e Ghisolfi, ci assumiamo noi la responsabilità".

