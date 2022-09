Le voci di mercato continuano a non placarsi, ma Milan Skriniar prova a zittirle a colpi di social. Se in giornata La Gazzetta dello Sport parlava di possibile nuovo assalto del PSG a gennaio e di rinnovo sempre più complicato con l'Inter, il centrale slovacco manda un chiaro messaggio su Instagram nel giorno del suo ritorno ad Appiano Gentile: bastano un 'back' e due cuori nerazzurri con il tag Inter per sottolineare l'amore di Skrigno per la Beneamata. Pronta la replica del club, rapido a rispondere sempre con due cuori che riprendono i colori del Biscione.