Tutto facile per l'Inter Women di Gianpiero Piovani, che infligge una sonora lezione al Sassuolo, sua ex squadra. All'Arena Civica finisce 3-0 un match che non ha praticamente storia, dove le nerazzurre oltre a colpire per tre volte centrano anche due legni. Apre le marcature Ivana Andres con una bella girata di testa al 26esimo, pochi minuti dopo Lina Magull spacca la traversa su calcio di punizione. Nella ripresa, dopo un altro palo colpito da Tessa Wullaert, arriva al 52esimo il raddoppio firmato da Martina Tomaselli, che festeggia con una gran traiettoria a lasciare immobile il portiere neroverde Solène Durand la sua centesima presenza in Serie A.

Chiude i conti Elisa Polli, brava a raccogliere una corta respinta di Durand su conclusione di Magull, al minuto 66. Vittoria in scioltezza per l'Inter, che sale così a quota 28 punti agganciando la Roma al secondo posto, a quattro punti di distanza dalla Juve capolista.