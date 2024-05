All'indomani della vittoria dello Spezia sul Venezia, suggellata anche dal suo ritorno al gol dopo diversi mesi di digiuno, Francesco Pio Esposito, attaccante di scuola Inter, ha parlato in esclusiva a Cronache di Spogliatoio raccontando le emozioni vissute per la salvezza degli Aquilotti: "Per me è stata una grandissima liberazione perché personalmente non segnavo da troppo tempo: erano 5-6 mesi che non segnavo e per un attaccante è una cosa molto pesante convivere con questa cosa. Anche semplicemente allenarsi tutti i giorni e pensare che comunque non segni da tanto è un bel macigno. In quel tiro c’è tutta la mia rabbia e la mia voglia che avevo di far gol. E poi soprattutto per la squadra, che se lo meritava perché quest’anno abbiamo raccolto molto meno di quello che secondo me meritavamo. Appena finita la partita ci ho messo almeno una mezz'oretta prima di rientrare negli spogliatoi perché è entrata tutta la gente in campo e abbiamo gioito anche con loro. Poi abbiamo festeggiato con la squadra e con lo staff tecnico e dopo i festeggiamenti sono continuati tutta la notte. In questo momento le ore di sonno sono 0".

Pio ha condiviso l'esperienza in Liguria col fratello Salvatore: "È totalmente una cosa diversa rispetto a un compagno di squadra qualunque. Abbiamo vissuto tutto l’anno insieme nella stessa casa condividendo tutto: i giorni prima di questa partita siamo stati tutto il tempo a parlare di come sarebbe stato, di cosa fare e di cosa non fare. Prima di una gara così importante abbiamo parlato davvero tanto. Quando ho fatto il gol e poi al fischio finale è bastato uno sguardo per capirci: non serviva nemmeno parlarci. Sapevamo entrambi cos’avevamo in testa, è stata una gioia unica: non è servito dire niente tra di noi". Chiosa sul futuro: "Non ci ho ancora pensato, adesso voglio solo godermi la salvezza con lo Spezia. Quello che verrà me lo prendo con tantissima serenità perché so che c’è tempo, non c’è bisogno di correre. L’Inter è l’Inter, stiamo parlando dei campioni d’Italia: io sono già onorato ad essere di proprietà di quella squadra. Vedo difficile che possa restare lì nella prossima stagione: io sono giovane e ho bisogno solo di giocare e divertirmi".

