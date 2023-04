Un finale davvero deplorevole frutto anche del poco polso mostrato in quei frangenti non è prova sufficiente per bocciare l'arbitraggio di Davide Massa in Juventus-Inter. Anzi, secondo la Gazzetta dello Sport, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha giudicato opportuno l'atteggiamento dell'arbitro di Imperia durante e dopo la sfida, quando si sono alzati i cartellini nei confronti di Romelu Lukaku, Samir Handanovic e Juan Cuadrado. Cartellini giudicati corretti, così come il rigore assegnato ai nerazzurri.