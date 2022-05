Protagonista della puntata di 'ExtraTime' su Radio Rai, Goran Pandev torna sulla clamorosa vittoria della Nazionale della Macedonia del Nord a Palermo, con la quale hanno estromesso l'Italia dalla corsa ai Mondiali del Qatar: "L’Italia per me è una seconda casa, i miei bambini sono nati qua, mi sento metà italiano, però in quella partita ovviamente ho fatto il tifo per la Macedonia. Gli amici italiani mi dicevano che era una partita facile, che l’Italia avrebbe fatto 4 o 5 gol e si sarebbe preparata per la finale del play-off. Io invece dicevo di stare attenti perché la Macedonia se ha qualche occasione il gol lo fa e in contropiede è pericolosa. Ma è stato giusto così, abbiamo fatto gol all’ultimo minuto e per l’Italia è stato impossibile recuperare".

Pandev parla anche del gol col quale sigillò la vittoria nel derby del 2010, con José Mourinho in panchina: "Perché diceva che il gol era suo? Perché dovevo uscire... Prima mi sono mangiato un gol davanti alla porta, prendendo il palo. Mourinho mi disse di calciare la punizione, segnare e uscire. Io gli dissi: 'Va beh, ci provo...'. E poi è andata così. Meno male che abbiamo vinto, abbiamo giocato un'ora senza Wesley Sneijder espulso. Sono felice per lui per la vittoria della Conference League, è un vincente e quando arriva in finale difficilmente sbaglia una partita. Per la gente di Roma questa vittoria significa tanto, lo so per aver vissuto sei anni lì giocando nella Lazio".