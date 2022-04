A poche ore dalla sfida tra le sue due ex squadre al Dall'Ara, Gianluca Pagliuca, numero uno del passato di Inter e Bologna, dopo aver elogiato la sua Virtus Bologna per la conquista delle semifinali di EuroCup di pallacanestro ha parlato a Sky Sport del match che potrebbe valere il sorpasso in vetta per i nerazzurri. Partendo dai meriti di Simone Inzaghi nella risalita dell'Inter dopo la crisi delle ultime settimane: "Nell'arco di una stagione il momento di crisi e di calo di forma c'è sempre, diciamo che l'Inter è stata fortunata perché la crisi è stata abbastanza prolungata ma è stata aiutata dal momento del Milan e del Napoli. Stasera è la partita della stagione: se dovesse vincere, per me avrebbe ottime possibilità di vincere lo Scudetto. Se non dovesse farcela, non credo che il Milan si lascerà sfuggire l'occasione di vincere le ultime partite. L'Inter, poi, ha anche la finale di Coppa Italia da giocare in mezzo alle ultime quattro".

Qual è il rischio nella sfida di questa sera?

"Il Bologna sta bene mentalmente e fisicamente. Stanno recuperando degli infortunati, se la giocano e sono convinto che renderà dura la gara di stasera. Ci credono, hanno fatto un risultato importante con la Juve dove avrebbe vinto senza le due espulsioni; sarà veramente una bella partita".