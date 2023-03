A poche ore dal calcio d'inizio di Inter-Juventus, la redazione di SempreInter.com ha raggiunto Gianluca Pagliuca, ex portiere nerazzurro. Che descrive il match di questa sera come una partita in tono minore: "Questo match non mi entusiasma come al solito. Tra due settimane si incontreranno di nuovo in Coppa Italia, e poi il Napoli è troppo avanti perché qualcuno possa pensare di prenderlo, quindi è davvero una battaglia per il secondo posto in campionato. Credo che se fosse stata una partita che avrei potuto evitare di giocare l'avrei fatto, visto che ci sono i quarti di finale di Champions League ed Europa League oltre alla semifinale di Coppa Italia in arrivo. L'Inter arriva a questa partita dopo la battaglia di Porto e la Juventus da una partita contro il Friburgo tutt'altro che facile. Questo scontro tra Inter e Juventus in Serie A è quindi relativamente importante. La sfida di Coppa Italia è invece più importante. Se potessei scegliere quale partita vincere, penso che Inzaghi e Allegri dovrebbero puntare sulla Coppa nazionale. Come ho detto, la sfida di Serie A non è così importante, anche se è una battaglia per il secondo posto”.